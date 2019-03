DIRECT. Brexit : les députés britanniques se prononcent sur un report de l'accord de divorce avec l'UE

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Je suppose, @anonyme, que vous parlez du vote d'hier soir qui rejette le principe d'un "no deal". Ce scrutin ne permet en effet pas à lui seul d'empêcher un "hard Brexit" : à moins d'obtenir une extension de l'article 50 du traité de Lisbonne (qui active la procédure de sortie) ou de décider d'annuler le Brexit, le divorce avec l'UE aura bien lieu le 29 mars à minuit. Le vote d'hier était donc symbolique, mais les députés auront l'opportunité ce soir de se prononcer sur un éventuel report du Brexit. Nous résumons tout dans cette infographie.

: On dit que les votes du Parlement n’étaient pas contraignants et ne pouvaient pas aller à l'encontre de la loi. Pourriez vous nous expliquer de quelle loi il s'agit et pourquoi alors toute cette mascarade de votes au Parlement ? Merci.

: Voici les principaux titres d'actualité à midi.



L'Etat fait tout pour "réduire l'impact" sur les côtes de la pollution aux hydrocarbures provoquée par le naufrage du navire italien Grande America, a déclaré le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Les nappes de pétrole du navire pourraient toucher le littoral français vers dimanche soir ou lundi. Elles s'étendent sur une dizaine de kilomètres de long au large de La Rochelle (Charente-Maritime).



Les députés britanniques se prononcent, ce soir, sur un report du Brexit. La Première ministre Theresa May leur promet qu'il sera court s'ils adoptent l'accord de retrait qu'elle a négocié avec l'Union européenne. Mais cet accord a déjà été rejeté deux fois.



Les quatre associations à l'origine de la pétition "L'Affaire du siècle", qui a déjà rassemblé plus de 2 millions de signatures, ont déposé un recours devant le tribunal administratif contre l'Etat français pour "inaction climatique".



Les boîtes noires du Boeing 737 Max qui s'est écrasé dimanche en Ethiopie ont été envoyées en France. En effet, l'Ethiopie ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour les analyser.







: Une approche en musique un peu décalée du Brexit avec cette vidéo parodique qui met en scène la Première ministre Theresa May et le député pro Brexit su parti conservateur Rees-Mogg.







: A noter également, les parlementaires votent à 18 heures, heure de Paris, pour un report du Brexit.







: Tout dépend de la durée d'un éventuel report, @Anonyme. Si le Brexit est décalé de quelques semaines et survient avant la première session plénière du nouveau Parlement, le Royaume-Uni n'est pas tenu de participer aux élections, rapporte Le Monde. En revanche, Bruxelles a posé des conditions à un report plus long : les Britanniques devront participer au scrutin de mai et "justifier qu’un élément nouveau (référendum, élections générales) soit intervenu dans leur paysage politique".

: C'est inexact, @Excalibur. Comme le rappelle ce site du gouvernement, "chaque État fixe de manière souveraine les conditions d'octroi de sa nationalité". La France et le Royaume-Uni permettent tous deux à leurs citoyens d'avoir plusieurs nationalités, y compris celle d'un autre pays membre de l'UE.

: Bizarre ! Il est interdit à un Français de prendre une autre nationalité de l'UE (double nationalité), et un Britannique peut le faire !

: Bonjour @Anonyme. Comme l'explique Le Monde, Theresa May tente de rallier les députés opposés à son texte en leur posant un ultimatum. Lors du vote prévu ce soir sur le report du Brexit, elle laissera deux options au Parlement : s'il approuve l'accord d'ici le 20 mars, elle demandera une courte extension de l'article 50, jusqu'au 30 juin ; s'il est rejeté, elle demandera un report de longue durée. Une éventualité qui déplaît fortement aux pro-Brexit et pourrait les contraindre à soutenir la Première ministre.

: Je ne comprends pas pourquoi Theresa May fait revoter l’accord de Brexit qui a déjà été rejeté 2 fois. Pouvez vous expliquer l’intérêt de cette stratégie ?