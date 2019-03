DIRECT. Brexit : Theresa May doit s'exprimer avant un nouveau vote des députés britanniques sur l'accord de divorce avec l'UE

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: En cas d'échec des négociations, le "backstop" ("filet de sécurité" en français) entrerait alors en vigueur. Celui-ci créerait une union douanière regroupant le Royaume-Uni et l'Union européenne pour permettre la libre circulation des personnes et des marchandises, comme nous l'expliquons dans cet article.













: Ce fameux "backstop" est l'un des points les plus sensibles des négociations. En théorie, le Brexit entraînerait le retour de postes-frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, un scénario que veulent à tout prix éviter Bruxelles et Londres.

: Cette chute fait suite à une déclaration de l'attorney general, qui a jugé que malgré le nouvel accord négocié par Theresa May, le "risque juridique" du backstop restait "inchangé". Une déclaration qui laisse présager un nouveau rejet de l'accord sur le Brexit au Parlement, voté ce soir par les députés britanniques.

: La livre sterling a décroché, quelques heures avant le discours de Theresa May sur le Brexit. En quelques minutes, la monnaie britannique a perdu plus de 1% face à l'euro et au dollar.

Les manifestations ont repris, ce matin, au lendemain de l'annonce du président algérien Abdelaziz Bouteflika de renoncer à briguer un 5e mandat consécutif. Mais l'élection présidentielle est reportée à une date encore inconnue et il reste président d'ici là. Beaucoup dénoncent "une supercherie".



Les députés britanniques se prononcent, ce soir, sur l'accord de divorce avec l'Union européenne, après les garanties de dernière minute que la Première ministre Theresa May a annoncé avoir décrochées. Voici les scénarios qui se profilent.



Dans son rapport annuel d'activité, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, alerte sur l'utilisation des grenades GLI-F4 et souhaite l'interdiction des LBD par les forces de l'ordre lors de manifestations.



Plus d'un actif sur deux (55%) s'est déjà trouvé dans la situation d'accepter un emploi qui ne lui correspondait pas vraiment pour sortir du chômage. C'est l'un des enseignements de la deuxième vague du baromètre sur le chômage et ses impacts, réalisée par OpinionWay pour l'association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) et que franceinfo publie en exclusivité.







: C'est une conséquence inattendue du Brexit. En raison de la grève des douaniers, la boutique Harry Potter à Lille n'a pas pu être réapprovisionnée. Conséquence : le magasin a dû fermer ses portes, rapporte La Voix du Nord.







: Près de trois ans après le référendum, les Britanniques entrent dans le concret du Brexit. Mais alors que la sortie de l'Union européenne doit être effective le 29 mars, l'avenir du Royaume-Uni est plus incertain que jamais. Voici les scénarios qui attendent le Royaume-Uni en fonction du vote des députés.

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a indiqué, hier, renoncer à briguer un 5e mandat consécutif. Mais l'élection présidentielle est reportée à une date encore inconnue et il reste président d'ici là. Ce matin, certains dénoncent "une supercherie".





Les députés britanniques se prononcent, ce soir, sur l'accord de divorce avec l'Union européenne, après les garanties de dernière minute que la Première ministre Theresa May a annoncé avoir décrochées.





Plus d'un actif sur deux (55%) s'est déjà trouvé dans la situation d'accepter un emploi qui ne lui correspondait pas vraiment pour sortir du chômage. C'est l'un des enseignements de la deuxième vague du baromètre sur le chômage et ses impacts, réalisée par OpinionWay pour l'association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) et que franceinfo publie en exclusivité.





Mehdi Nemmouche a été condamné, cette nuit, aux assises de Bruxelles, à la réclusion à perpétuité pour les quatre assassinats terroristes commis en 2014 au musée juif de la capitale belge.

: "Elle est un trou noir politique. (...) Des avertissements lui sont adressés, et ignorés. Des plans lui sont présentés, sans un signe de sa part. Des messages lui sont envoyés, et laissés sans réponse."

: Tous les observateurs s'accordent à dire qu'il est très difficile de savoir ce que pense vraiment Theresa May. "Je ne suis pas sûre qu'elle le sache elle-même", ironise l'historienne du parti conservateur Agnès Alexandre-Collier. Ainsi, Theresa May avait fait campagne pour le "Remain" (sans trop se mouiller quand même), mais a choisi dès sa nomination comme Première ministre un "Brexit dur", et cherche depuis à contenter les anti-européens les plus radicaux.

: Des négociations de dernière minute hier soir à Strasbourg, un vote cet après-midi dont le contenu pourrait changer : c'est encore le chaos au Royaume-Uni, à l'aube d'une journée déterminante pour le futur du Brexit. Une situation confuse que beaucoup attribuent aux atermoiements de Theresa May. Dans ce portrait de la Première ministre, j'ai tenté de comprendre quelles étaient ses convictions, et comment elle prenait ses décisions.









(DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)



: Bonjour @Maytheforcebewithus, il faut encore patienter. Les députés britanniques se prononceront ce soir sur ce nouvel accord modifié proposé par Theresa May.

: Bonjour, pouvez vous nous dire vers quelle heure aura lieu le vote du parlement anglais sur le Brexit ? Merci !

: Pour faire face aux effets du Brexit, et pour être sûr de continuer à faire partie des programmes européens, le prestigieux University College London (UCL) vient de créer une adresse fantôme en République d’Irlande, selon les informations du correspondant de franceinfo à Londres.

: Journée décisive pour le Brexit. Theresa May présente au Parlement l'accord de divorce modifié. Jeremy Corbyn, le chef du Labour, premier parti d'opposition britannique, a appelé, hier soir, les députés à voter une nouvelle fois contre l'accord de Brexit. "L'accord annoncé avec la Commission européenne ne contient rien qui ressemble aux changements promis au Parlement par Theresa May", a-t-il déclaré.