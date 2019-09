DIRECT. Brexit : journée cruciale au Parlement britannique, qui pourrait contrecarrer les plans de Boris Johnson

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Bonjour @Brexitincompris. Le scénario du “no deal” correspond à une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans période de transition. Soit une sortie brutale de l’UE - mais aussi du marché unique et de l'union douanière -, redouté par les les milieux économiques.



Du jour au lendemain, les échanges commerciaux entre le Royaume Unie et l’UE seront régies par les règles de l'Organisation mondiale du commerce, laissant craindre nombres de couacs aux frontières ainsi que des pénuries de nourriture, d'essence ou de médicaments. Le rétablissement d’une frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord pourrait aussi immédiatement réveiller des tensions.



Inédite, cette situation reste imprévisible. Résultat : les pro-Brexit accusent les anti-Brexit d’exagérer les conséquences catastrophiques d’une “no deal”.

: Un Brexit avec un accord obtenu à l'arrachée avec l'UE, un nouveau report, des élections législatives anticipées, ou bien un "no deal" qui devient chaque jour plus probable... Voici les scénarios possibles à l'issue de cette semaine à hauts risques, après laquelle le Parlement sera suspendu pour cinq semaines.

: John Bercow va tenir un rôle capital dans les prochains jours, au Parlement britannique. L'occasion de faire sa connaissance, dans cet article.









: Alors que Boris Johnson a décidé de suspendre le Parlement à compter du 9 septembre, les députés hostiles à un Brexit sans accord comptent sur leur speaker, John Bercow, pour combattre le plan du gouvernement. Chargé de superviser les débats à la Chambre des communes, le bruyant président est devenu une star internationale en raison de sa façon très personnelle de réclamer le silence dans l'assemblée...





: A midi, voici les principaux titres de l'actualité :



Boris Johnson présentera une motion pour organiser des élections le 14 octobre s'il essuie une défaite sur le Brexit au Parlement. Le vote crucial est prévu cet après-midi.





: A moins de deux mois de l'échéance de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Parlement britannique s'apprête à vivre une nouvelle folle semaine et un bras de fer inédit avec le Premier ministre Boris Johnson. "Des députés conservateurs mettront de côté leur loyauté envers le parti pour voter avec nous et empêcher un no deal. Nous avons le nombre de députés", affirme sur franceinfo le travailliste Justin Madders.