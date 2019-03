DIRECT. Des centaines de milliers d'opposants au Brexit manifestent à Londres pour réclamer un deuxième référendum

Ce qu'il faut savoir

"Le meilleur accord, c'est aucun Brexit !" Au Royaume-Uni, les divisions au sujet de la sortie de l'Union européenne deviennent plus saillantes. Samedi 23 mars, des centaines de milliers d'opposants au Brexit défilent dans les rues de Londres pour réclamer la tenue d'un deuxième référendum. L'option d'un second vote avait été rejetée le 14 mars par la Chambre des communes et rencontre également l'opposition de la Première ministre conservatrice, Theresa May. Néanmoins, ses partisans espèrent que le chaos au Royaume-Uni finira par rendre cette option inévitable.

Délai accordé. Cette marche intervient deux jours après la décision des dirigeants européens d'accorder au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars. Désormais, l'échéance fatidique est fixée au 12 avril au plus tôt, près de trois ans après le référendum qui a décidé d'une sortie de l'UE. Farouche opposante au Brexit, la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a appelé ceux qui rejettent une sortie de l'UE à profiter "au maximum de l'opportunité" offerte par le délai accordé par Bruxelles. "La décision de l'UE de reporter les choses au moins jusqu'au 12 avril a ouvert une fenêtre et ceux parmi nous qui sont opposés au Brexit doivent saisir la chance qui s'offre", développe-t-elle.

L'adoption de l'accord de divorce encore incertain. La Première ministre tente péniblement de son côté de rallier les soutiens derrière son accord de retrait de l'Union européenne, afin de le soumettre au vote des députés la semaine prochaine. Mais l'affaire est loin d'être gagnée : le texte est très loin d'avoir convaincu les députés britanniques qui l'ont déjà rejeté, massivement, à deux reprises, le 15 janvier puis le 12 mars. Sentant venir à nouveau le vent du boulet, Theresa May a prévenu dans une lettre adressée aux députés qu'un troisième vote pourrait ne pas avoir lieu, "s'il apparaît qu'il n'y a pas suffisamment de soutien pour représenter" l'accord.