DIRECT. Brexit : le Parlement britannique va voter (pour la troisième fois) sur l'accord de sortie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Le vote sur l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par Theresa May, précisément le jour où le Brexit aurait dû se concrétiser, le 29 mars à minuit heure de Paris, est évidemment à la une des quotidiens britanniques. La revue de presse complète est à retrouver sur le Guardian (en anglais).

: franchement la ça devient lassant... J'ose même pas imaginer ce que ressentent les britanniques qu'ils soient pour ou contre le brexit. De toute façon on sait très bien qu'ils vont sortir et que l'UE lâchera du lest pour que ça se passe bien. Alors autant le faire tout de suite...

: @anonyme : Je ne peux pas vous dire quand ces résultats seront connus, mais je peux vous informer sur le début des débats entre députés : à partir de 9h30, selon le site du Parlement.

: Bonjour, vers quelle heure saura-t-on les résultats du troisième vote ? Quels sont les pronostics ?

: Si le Brexit avait un visage, cela pourrait être celui-ci. Un comédien installé devant le Parlement britannique à Londres s'inspire de l'actualité, alors qu'un nouveau vote, le troisième, aura lieu sur l'accord de retrait que Theresa May a négocié avec les Européens aujourd'hui.







(DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)





: Eh oui, difficile de se retrouver dans le calendrier du Brexit. Entre les délais incompressibles compressés, les reports reportés et les discussions discutées, le divorce ne se déroule pas sans heurts. Afin d'y voir un peu plus clair, franceinfo tente de lister les dates qui comptent (et celles qui pourraient compter) : 1er avril, 4 avril, 10 avril, 12 avril, 13 avril, 22 mai... et même encore d'autres dates en 2020 et 2022.

: Vendredi 29 mars, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne… Attendez, attendez, pas si vite ! Comment ça ? Pardon. Allez, on reprend. Les députés britanniques discutent finalement pour une énième fois du texte négocié entre Londres et Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

: Voici un premier point sur l'actualité de ce 29 mars :



• Du sang dans lequel a été retrouvé de l'ADN de Sophie Le Tan, l'étudiante disparue début septembre au nord de Strasbourg, a été découvert sur une scie dans la cave du suspect, Jean-Marc Reiser.





Les députés britanniques examinent dans la journée et pour la troisième fois le Traité de retrait de l'Union européenne négocié entre Londres et Bruxelles. Son rejet risque de conduire à une sortie sans accord le 12 avril.





Les Algériens réclamant un changement de régime retournent dans la rue pour le premier vendredi de manifestations après la mise à l'écart du président Abdelaziz Bouteflika, conçue pour apaiser la contestation populaire.





Nouvelle alerte sur le réchauffement climatique. Les océans ont atteint des records de chaleur l'année dernière, annonce l'ONU. La hausse du niveau de la mer continue "à un rythme accéléré", atteignant elle aussi un pic.