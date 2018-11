DIRECT. Brexit : confusion à Londres en attendant une déclaration de Theresa May

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Et pendant ce temps-là, devant les bureaux de Theresa May, les journalistes commencent à trouver le temps long.

: Les choses semblent se compliquer pour Theresa May. Selon la BBC, les conservateurs hostiles au projet d'accord vont demander l'organisation demain d'un vote de défiance contre la Première ministre britannique.

: Parlera, parlera pas ? Finalement, le bureau de Theresa May assure à l'AFP que la Première ministre britannique prendra bien la parole ce soir devant la presse. Suspense.

: Theresa May devait prendre la parole depuis Downing Street pour expliquer la position de son gouvernement sur le projet d'accord conclu avec Bruxelles. Cette annulation laisse penser que ses ministres sont divisés sur la question.

: La Première ministre britannique Theresa May annule sa déclaration à la presse.

: Bonsoir @Jérôme 7835. Nous avons effectivement quelques informations sur le contenu de l'accord, en particulier sur l'Irlande du Nord. Comme nous l'expliquons dans cet article, il prévoit "un filet de sécurité" qui doit éviter toute frontière physique entre les deux Irlandes.

: Bonsoir. Avez-vous plus d'informations sur la teneur de l'accord sur le Brexit ? Quid de l'Irlande et de la libre circulation ? Merci

: Le gouvernement britannique est actuellement réuni pour se prononcer sur le projet d'accord conclu hier à Bruxelles et annoncé par Theresa May.

: Le projet d'accord prévoit un "filet de sécurité" destiné à éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Cette solution prend la forme d'un arrangement douanier incluant tout le Royaume-Uni, avec en plus un alignement réglementaire pour l'Irlande du Nord, a indiqué à l'AFP une source européenne. Nicola Sturgeon, cheffe des indépendantistes, aimerait que l'Ecosse, qui a voté majoritairement contre le Brexit, reste dans le marché unique et l'union douanière.

: L'accord trouvé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur les conditions du Brexit "serait dévastateur pour les investissements et l'emploi en Écosse", estime la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, dans une vidéo mise en ligne sur Twitter. Et ce car il mettrait en place des conditions économiques qu'elle juge plus favorables pour l'Irlande du Nord.