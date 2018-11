DIRECT. Le ministre britannique chargé du Brexit démissionne pour protester contre le projet d'accord trouvé entre Theresa May et l'UE

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Ces derniers mois, le gouvernement britannique cherche à rassurer les expatriés européens. Les démarches pour rester sur le territoire britannique après le Brexit vont être grandement facilitées : un site internet sur lequel il faudra s'enregistrer devrait ouvrir "d'ici à mars 2019", avec seulement "six à huit" questions à remplir. Une source d'espoir pour les couples binationaux qui m'ont raconté leur histoire.

: Jusqu'à présent, le système fait beaucoup de déçus. Fin 2016, plus d'un quart des demandes de carte de séjour de la part de citoyens européens n'avaient pas abouti, relevait (en anglais) le Parti libéral britannique. C'est le cas de Bruno, un Français de 49 ans, dont vingt-trois passés outre-Manche. Le 30 mars 2017, au lendemain du déclenchement officiel du Brexit, il a donc quitté le pays de Galles pour la Norvège avec femme et enfant.

: D'autres ont décidé de ne pas attendre. Quelque 30 000 citoyens européens ont ainsi demandé la nationalité britannique entre juin 2016 et juin 2017, le double de l'année précédente, relate The Guardian (article en anglais), afin de s'assurer d'être toujours les bienvenus au royaume d'Elizabeth II.

: "On parle du Brexit, le fait est que c’est une inquiétude, on ne sait pas ce qui va se passer", me raconte ainsi Gaëlle, qui a eu le "coup de foudre" en 2017 pour Rob, un Britannique de 38 ans, alors qu'elle travaillait comme jeune fille au pair à Londres. Si Gaëlle devait être expulsée après le Brexit, les deux tourtereaux ont déjà décidé qu'ils se marieraient, dans l'espoir que cela permette à Gaëlle de rester.

: Gaëlle et Florina ont hâte de découvrir l'accord sur le Brexit. Ces jeunes femmes, l'une française et l'autre roumaine, ont en commun de vivre outre-Manche... avec un Britannique. Et pour ces couples binationaux, que j'ai interrogés, le Brexit est une sacrée angoisse. Et si le partenaire étranger devait quitter le territoire une fois le Royaume-Uni définitivement sorti de l'Union européenne ?







: La démission du ministre britannique du Brexit a des conséquences immédiates sur les marchés. La livre sterling a brusquement décroché ce matin. Elle a perdu environ 1% face au dollar. Vers 9 heures, une livre valait 1,2858 dollar, contre 1,2992 dollar hier soir. La devise retombe ainsi à son niveau de mardi, c'est-à-dire avant l'annonce du projet d'accord.

: C'est la deuxième démission de la matinée pour le gouvernement de Theresa May. Un peu plus tôt, c'est le secrétaire d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord, Shailesh Vara, qui annonçait qu'il jetait l'éponge.

: "Je regrette d'avoir à annoncer que, dans la foulée du Conseil des ministres d'hier sur l'accord de Brexit, je dois démissionner", écrit Dominic Raab sur Twitter ce matin. Le plan de Theresa May menace l'intégrité du Royaume-Uni, estime-t-il.







: Le ministre britannique chargé du Brexit démissionne pour protester contre le projet d'accord trouvé entre Theresa May et l'Union européenne. Suivez notre direct.

: "Je ne peux pas soutenir l'accord de retrait conclu avec l'Union européenne". C'est avec ces mots publiés sur Twitter que le secrétaire d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord annonce ce matin sa démission du gouvernement britannique. Le conservateur Shailesh Vara s'oppose au projet d'accord sur le Brexit conclu par son gouvernement avec l'Union européenne.











: Le bout du tunnel (sous la Manche) pour le Brexit ? Le président du Conseil européen Donald Tusk annonce à l'instant la tenue d'un sommet dimanche 25 novembre pour signer le projet d'accord de retrait conclu hier soir avec le Royaume-Uni.

: "C'est une bonne nouvelle, cet accord."



Sur France 2 ce matin, Bruno Le Maire a salué le projet d'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur la sortie de Londres de l'Union européenne. Il appelle cependant à la "prudence" et prévient que le gouvernement français veillera "à la défense des intérêts français et européens", a-t-il dit sur le plateau des "4 Vérités". Donc, "ne nous précipitons pas".







