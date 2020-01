Dernier réveillon européen pour le Royaume-Uni

"Dernière Saint-Sylvestre pour les Britanniques dans l'Union européenne. Ici, l'ambiance est plutôt festive, à Ramsgate (Kent), une ville de 40 000 habitants qui avait voté à 64% pour le Brexit. Aujourd'hui mercredi 31 décembre, dans les rues de la ville, les avis sont mitigés, mais certains sont très contents de fêter ce Brexit", raconte Maïna Sicard-Cras, envoyée spéciale en Angleterre.

Sortie fin janvier

Dans la ville, les habitants oscillent entre joie et fatalisme. "Je suis content de quitter l'Europe", indique un homme. "Personnellement, je suis un peu triste de quitter l'Europe, mais le gouvernement a pris une décision et nous devons respecter cela. Les Britanniques en ont assez de cette histoire de Brexit et les Européens aussi", nuance un autre. Le Royaume-Uni s'apprête à dire au revoir à l'Europe de manière symbolique, mais la sortie aura lieu elle le 31 janvier 2020.