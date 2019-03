Dans combien de temps le Brexit doit-il avoir lieu?

Trois ans après que 51,9% des Britanniques ont voté en faveur d'une sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni pourrait ne plus être un pays membre le 30 mars.

Le Royaume-uni doit quitter l'Union européenne dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars 2019. C'est en tout cas la date qui est inscrite dans l'"European Union (Withdrawal) Act 2018", la loi votée par le Parlement britannique le 20 juin 2018 et qui acte le Brexit. Dans la 20e section du document, on peut en effet lire : "Exit day means 29 March 2019 at 11.00 p.m.". Soit une date de sortie de l'UE fixée au 30 mars à minuit (heure de Paris).

Cela marquera l'aboutissement d'un processus entamé le 29 mars 2017 lorsque Theresa May, la Première ministre britannique, a notifié le Conseil européen de l'intention du Royaume-Uni de "se retirer de la communauté européenne de l'énergie atomique", comme le prévoit l'article 50 du traité sur l'Union européenne, plus connu sous le nom de traité de Maastricht.

Vers un report du Brexit ?

Mais cette date pourrait être décalée si Theresa May ne parvient pas, mardi 12 mars, à faire adopter par le Parlement britannique son projet d'accord négocié avec Bruxelles.

>> Brexit avec accord, "no deal", chaos... Quels sont les scénarios qui attendent le Royaume-Uni ?

Si elle échoue, les députés britanniques devront se prononcer le 13 mars quant à la possiblité de sortir de l'UE sans accord. Si ce scénario dit du "no deal" est également rejeté, la Première ministre soumettra le 14 mars une proposition de report du Brexit, au-delà de la date du 29 mars. Les dirigeants européens ont d'ores et déjà averti que pour être accepté, tout report devra être dûment justifié.