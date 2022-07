"Bye Bye Boris" : À Londres, les Britanniques commentent le départ annoncé de Boris Johnson

Sur une pelouse londonienne, juste en face du Palais de Westminster où siège le Parlement, certains Britanniques se retrouvent, jeudi 7 juillet, pour faire passer un message sans équivoque. La chanson "Bye bye Boris, nous n'allons sûrement pas te pleurer", est reprise en cœur alors que sur des pancartes, il est possible de lire des slogans comme "Dégage, Johnson, dégage de notre démocratie". La page Boris Johnson va se tourner au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique, poussé dans ses derniers retranchements, lâché par la majorité de son gouvernement, a fini par confirmer qu'il allait céder sa place.

>> Démission de Boris Johnson au Royaume-Uni, suivez les dernières évolutions dans notre direct

"Boris Johnson est un menteur. Il nous a trompés, assure Paul. Ce Londonien qui revient de vacances en France, a sauté sur son vélo pour venir commenter la nouvelle devant le Parlement. Pour moi, ça a été un désastre. Il y a eu tellement d'affaires, il a fait tellement d'erreurs. Je ne suis pas surpris de sa démission car plus rien ne me surprend de sa part. Je suis vraiment inquiet que le prochain Premier ministre ne fasse rien de bon."

"Je pense que les travaillistes, les libéraux et les verts devraient vraiment s'entendre maintenant. On a besoin de reparler du Brexit et de notre relation avec l'Europe."