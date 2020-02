Brexit : Xavier Bertrand veut "qu'il n'y ait pas du tout de restrictions" pour les pêcheurs français

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, demande jeudi 6 février sur franceinfo "qu'il n'y ait pas du tout de restrictions" pour les pêcheurs français alors que le Brexit est officiel et que les négociations avec l'Europe vont débuter pour mettre en place de nouvelles règles.

À Guernesey, les autorités de l’île anglo-normande avaient suspendu samedi l’accès des navires de pêche français dans la zone. Un accord a été trouvé mercredi mais la pêche risque revenir régulièrement au cœur des négociations entre l'Europe et les Britanniques. Xavier Bertrand demande que les Français puissent continuer à jeter leurs filets dans les eaux britanniques et bien plus que ça : "C'est qu'il n'y ait pas du tout de restrictions."

"Un langage très clair et très ferme"

"Ce que je dis vaut pour les Hauts-de-France, continue le président de la région, mais ça vaut pour toute la France parce qu'il y a chez moi un peu moins de mille marins. Mais il y en a en tout 5 000 dans toute la France".

"Il faut avoir un langage très clair et très ferme auprès de nos amis britanniques en leur disant la chose suivante : si on ne peut plus pêcher chez vous, vous ne pêchez plus chez nous. Ils pêchent notamment de la coquille Saint-Jacques. Mais vous ne transformerez pas non plus le poisson chez nous, c'est à dire les conserves", a déclaré Xavier Bertrand.



C'est donc donnant-donnant pour le président de la région Hauts-de-France. "Si nous voulons maintenir un accord intelligent, intéressant pour tout le monde, il faut ce langage de fermeté, explique Xavier Bertrand. Et de dire également aux Britanniques que la pêche n'est pas un sujet à côté de la grande négociation sur les suites du Brexit. C'est au cœur de la négociation".