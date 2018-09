Brexit : vers un nouveau référendum ?

Le Royaume-Uni reviendra-t-il bientôt au sein de l'Union européenne ? La question se pose de plus en plus alors que les discussions sur le Brexit, qui devaient s'achever mi-octobre, se poursuivront en novembre. "Un second référendum est tout à fait envisageable", explique, depuis Londres (Royaume-Uni), la journaliste Laura Kalmus. En juillet dernier, un sondage indiquait pour la première fois que la majorité des Britanniques était favorable à un nouveau référendum. C'est également le souhait de plusieurs personnalités politiques comme l'ancien Premier ministre Tony Blair et certains députés conservateurs.

Theresa May s'oppose

Mais un nouveau référendum pour ou contre le Brexit est-il possible ? "Juridiquement, un second référendum est possible, mais politiquement, c'est une tout autre histoire. Theresa May a fermement exclu l'hypothèse. Sa stratégie est d'avancer dans les négociations et de trouver le meilleur accord possible pour les Britanniques", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT