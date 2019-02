Brexit : vers un nouveau délai accordé par Bruxelles ?

En pleines tractations avec les leaders européens lors d’un sommet en Égypte, Theresa May s’offre une partie de billard avec ses homologues, comme pour montrer qu’elle est toujours sereine malgré la partie à plusieurs bandes qui se joue en ce moment entre Londres et Bruxelles. À 32 jours du Brexit, toujours aucun accord n’est en vue et des divergences s’affichent au grand jour. Dernière en date, la déclaration du président du Conseil européen, Donald Tusk, qui ouvre officiellement la porte à un report du Brexit.

Le parti travailliste soutient un nouveau référendum

La réponse de Theresa May est immédiate. Elle entend toujours convaincre Bruxelles et ramener à ses députés des concessions afin d’entériner un accord en temps et en heure. Cette impasse politique inquiète de plus en plus les députés britanniques. Dans la soirée du lundi 25 février, le Parti travailliste, premier parti d’opposition, annonce qu’il soutiendra la tenue d’un nouveau référendum.

