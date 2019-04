Brexit : une succession d'histoires improbables

Au Royaume-Uni, un journaliste politique, habituellement ultra sérieux, a tranquillement annoncé à l'antenne qu'il ne comprenait plus rien. "Pour être honnête, je n'ai pas la plus brumeuse idée de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce que la première ministre va passer un accord avec l'EU ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être accepté par le parlement ? Je ne sais pas non plus", a déclaré le journaliste.

"Stop Brexit"

Cet homme a quant à lui abandonné son boulot pour aller crier tous les jours "Stop Brexit" devant le Parlement. Et cette économiste et professeur à l'Université de Cambridge a décidé de donner toutes ses interviews entièrement nue. "En fait, je résume des milliers de mots en un message simple. Le Brexit va laisser la Grande-Bretagne toute nue !", explique-t-elle. Au total, plus de vingt membres du gouvernement ont démissionné en moins d'un an et Theresa May a dû continuer à défendre le Brexit envers et contre tout. Comme le Brexit a encore été reporté au 31 octobre, des histoires comme celle-ci risquent de se multiplier.