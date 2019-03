Brexit : une pétition signée par plus de 600 000 personnes réclame le maintien dans l'Union européenne

La pétition a été mise en ligne sur le site du Parlement britannique. "Le gouvernement a répété à plusieurs reprises que la sortie de l'UE est 'le vœu du peuple'. Nous devons mettre un terme à cette affirmation, en prouvant la force du soutien public à un maintien dans l'UE", indique le texte.

Le compteur n'en finit plus de défiler. En pleine incertitude sur le Brexit, une pétition a été mise en ligne, mercredi 20 mars, sur le site du Parlement britannique pour réclamer la révocation de l'article 50 et le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Jeudi 21 mars, peu avant 10 heures, elle avait été signée par plus de 600 000 personnes.

"Le gouvernement a répété à plusieurs reprises que la sortie de l'UE est 'le vœu du peuple'. Nous devons mettre un terme à cette affirmation, en prouvant la force du soutien public à un maintien dans l'UE. Il n'y aura peut-être pas de nouveau vote, donc votez maintenant", exhorte le texte, lancé par une certaine Margaret Anne Georgiadou.

S'il est improbable que ce texte pousse le gouvernement à changer d'avis, cette initiative va obliger ce dernier à répondre et le Parlement à envisager la tenue d'un débat. En effet, le site du Parlement précise que le gouvernement répondra à une pétition à partir de 10 000 signataires et que les parlementaires en discuteront si elle dépasse la barre des 100 000 signatures.