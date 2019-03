Brexit : une désillusion pour le journaliste et auteur Alex Taylor

Le journaliste Alex Taylor, auteur de Brexit, l'autopsie d'une illusion était en plateau vendredi 29 mars. Le 24 juin 2016, lors du vote, il avait éprouvé un sentiment de honte. Aujourd'hui, après un troisième rejet de l'accord de Brexit, Alex Taylor est encore plus tranché : "On a dépassé les bornes". "Une chose est claire, c'est que le deal de Theresa May est un deal dodo. C'est un deal qui est complètement mort", lance en plateau le journaliste britannique.

Alex Taylor est persuadé que Theresa May n'a pas de plan B et que "les députés vont reprendre le contrôle et lui imposer quelque chose. Peut-être de nouvelles élections".

Un revirement dans l'opinion ?

Quant à un nouveau référendum, Alex Taylor est quasi sûr que les résultats ne seraient plus les mêmes. "Tous les sondages montrent maintenant que les Britanniques ont changé d'avis. C'est genre 55-56% contre 45%", rapporte le journaliste en plateau.

Après le référendum, Alex Taylor a entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française, c'est désormais chose faite. "J'ai l'identité européenne", précise-t-il.

