Brexit : un million de personnes manifestent à Londres pour réclamer un nouveau référendum, selon les organisateurs

Un nouvel appel pour "avoir le dernier mot". Un million de personnes, selon les organisateurs, ont manifesté près du Parlement à Londres samedi 19 octobre, pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, à 12 jours de la date prévue de sortie de l'Union européenne.

"Voici à quoi ressemble un défilé d'un million de personnes", a écrit sur Twitter le mouvement People's Vote, pour qui un second référendum sur le Brexit, plus de trois ans après le premier, est le seul moyen de renverser cette décision.

This is what 1 million people marching looks like. #PeoplesVoteMarch #FinalSay #Brexit pic.twitter.com/LIwr8DJXb7