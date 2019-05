Brexit : un McDonald's interdit de vendre des milkshakes pour éviter que des manifestants n'en jettent sur Nigel Farage

Non, ce restaurant McDonald's d'Edimbourg, en Ecosse, ne souffre pas d'un problème de congélateurs. "Nous ne vendrons pas de milkshakes ni de glaces ce soir. Cela est dû à une demande de la police relative à des événements récents", a fait savoir l'enseigne, vendredi 17 mai, par l'intermédiaire d'une affichette accrochée sur sa devanture. En citant des "événements récents", le restaurant fait référence à une campagne d'attaque à la crème glacée menée par des militants britanniques contre les candidats nationalistes pro-Brexit aux élections européennes.

Or, vendredi soir, le fondateur du Brexit Party et figure du souverainisme britannique, Nigel Farage, était en meeting dans une salle de la capitale écossaise voisine du fast-food.

L'affiche a quant à elle été tweetée par le coordinateur du parti socialiste écossais en charge des réseaux sociaux : "ils ont clairement eu vent de la rumeur", a-t-il écrit, tandis qu'un responsable du restaurant a confirmé au Guardian que le police leur a demandé de ne pas vendre de milkshakes, ni de McFlurry.

The McDonald's next to the Farage demo. Someone clearly got wind. pic.twitter.com/kHETQ66TOq