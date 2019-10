Brexit : un accord est-il imminent ?

Croit-on à un accord sur le Brexit du côté d'Emmanuel Macron et Angela Merkel ? "On peut parler d'un optimisme prudent. Il y a la version 'in' devant les caméras, lors de cette conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Le chef de l'État a parlé d''échos positifs' en provenance de Bruxelles (Belgique). Disons qu'il voulait croire qu'un accord était possible dans les heures à venir. Même tonalité du côté de la chancelière allemande, qui disait que les discussions entraient dans une 'phase finale'", rapporte le journaliste Jean-Baptiste Marteau, en duplex depuis Toulouse (Haute-Garonne), où un Conseil des ministres franco-allemand a eu lieu mercredi 16 octobre.

On redoute un rebondissement de dernière minute

"Mais quand vous parlez avec les conseillers du président de la République, en 'off', on est beaucoup plus prudent et on insiste sur le fait qu'avec les Anglais, il faut se méfier, et qu'un dernier rebondissement est tout à fait possible dans les heures qui viennent. Toute la nuit, on va scruter les téléphones et rester en liaison permanente avec Bruxelles. On sent en tout cas, du côté allemand comme du côté français, une certaine impatience à voir ce divorce avec les Anglais enfin bouclé, plus de trois ans et demi après le référendum sur le Brexit", conclut-il.

