Brexit : un accord de sortie serait imminent

Un accord sur le Brexit serait imminent. Mercredi 16 octobre en soirée, les acteurs du dossier, dont Emmanuel Macron, peuvent espérer une finalisation sous quelques heures. "Les négociations se poursuivent sans relâche", explique Valéry Lerouge en duplex depuis Bruxelles (Belgique). "Mais il règne une certaine confusion entre les optimistes, dont Emmanuel Macron (...) et puis des prudents ou des sceptiques, comme le Premier ministre irlandais", précise le journaliste.

Un espoir de présenter un texte jeudi

"Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des avancées de part et d'autre sur le problème de l'Irlande, afin de ne pas devoir recréer une frontière physique entre le nord de l'Irlande, qui va quitter l'Union, et le sud qui va y rester", indique-t-il. Un accord est espéré mercredi dans la soirée afin de soumettre le texte jeudi aux 28 chefs d'État et de gouvernement de l'UE, réunis pour un Conseil européen.

