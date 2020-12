Brexit : un accord à trouver d'ici dimanche, sinon rien

Les 27 chefs d’État de l’Union européenne sont attendus en fin de matinée, jeudi 10 décembre à Bruxelles, pour un sommet européen de deux jours. Ils ne vont pas beaucoup parler du Brexit, car la président de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson n’ont pas réussi à rapprocher leurs positions lors d’un dîner de trois heures. Les discussions ont été franches et animées, mais les divergences restent profondes sur les mêmes sujets : la pêche et les futurs règles de concurrence.

Les négociations vont donc reprendre jeudi matin en marge du sommet européen jusqu’à dimanche. Signe que l'optimisme faiblit : la Commission européenne va publier dans les prochaines heures une série de mesures d’urgence à appliquer dans les secteurs économiques les plus touchés par un "no deal".

