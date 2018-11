Brexit : Theresa May peut-elle tenir ?

La Première ministre britannique Theresa May a tenu une conférence de presse jeudi 15 novembre, après la démission de plusieurs membres de son gouvernement. Elle est apparue très déterminée à tenir jusqu'au bout, pour défendre l'accord trouvé avec Bruxelles sur le Brexit. "Pas un moment de faiblesse. Theresa May a annoncé que ce projet d'accord était le meilleur pour le pays et qu'il était dans l'intérêt national. Une attitude très confiante alors que Theresa May a eu une journée très compliquée", souligne la journaliste Laura Kalmus, en direct de Londres (Royaume-Uni). Depuis jeudi 15 novembre au matin, "les mauvaises nouvelles s’enchaînent".

Un calendrier qui risque d'être décalé

"Il y a d'abord le vote de défiance. Il y a déjà quinze députés conservateurs qui ont réclamé un vote de défiance et il en faudrait 48 pour qu'il ait lieu. Ensuite, il y a ces démissions, déjà sept ministres ont démissionné notamment le ministre du Brexit", rapporte la journaliste Laura Kalmus. "Tout le calendrier risque d'être décalé", conclut-elle.

