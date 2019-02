Brexit : Theresa May perd un vote au Parlement sur sa stratégie de négociation

A quelques semaines de la date butoir, les députés ont rejeté la motion dans laquelle le gouvernement expliquait comment il souhaitait renégocier l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne.

Nouveau revers pour Theresa May. La Première ministre britannique a enregistré, jeudi 14 février, une défaite embarrassante au Parlement, qui a rejeté sa stratégie de négociation du Brexit. Ce vote non contraignant va compliquer ainsi la position de la cheffe du gouvernement britannique pour tenter d'obtenir à Bruxelles une modification de l'accord de Brexit.

A six semaines de la date prévue pour la sortie de l'UE, les députés ont rejeté, par 303 voix contre 258, la motion dans laquelle le gouvernement expliquait comment il souhaitait renégocier l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne. Ce dernier avait été sèchement recalé lors d'un vote mi-janvier au Parlement britannique.

Pas de conséquence contraignante

L'exécutif affirmait dans cette motion poursuivre un double objectif : obtenir des "arrangements alternatifs" au "filet de sécurité" censé maintenir une frontière ouverte sur l'île d'Irlande après le Brexit ("backstop" en anglais), et écarter le scénario d'un "no deal", soit une sortie sans accord redoutée par les milieux d'affaires comme par une partie des députés. Mais les plus fervents Brexiters au sein du Parti conservateur au pouvoir refusent de voir le gouvernement cautionner l'abandon du scénario du "no deal".

Si le vote n'a pas de conséquence contraignante pour l'exécutif, il affaiblit la Première ministre dans sa tentative de rouvrir les négociations avec Bruxelles. La dirigeante britannique, qui se prévalait jusque-là d'un "mandat clair" des députés pour modifier l'accord, vient de perdre cet appui. Des "où est-elle ?" ont fusé à la Chambre des Communes, alors que la cheffe du gouvernement avait pris soin de ne pas assister à l'annonce des résultats.