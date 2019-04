Brexit : Theresa May demande un nouveau report

"Pour être honnête, on a l'impression que ni Theresa May, ni les députés ne connaissent le scénario qui va s'écrire dans les prochaines semaines, tant la situation politique vire à l'impasse, expose le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni). Theresa May a échoué à trois reprises à présenter son accord et toutes les alternatives qui ont été soumises aux députés ces sept derniers jours ont toutes été refusées." C'est donc surtout pour éviter une sortie de l'Europe sans accord, dans dix jours, que la cheffe du gouvernement britannique souhaite demander un report à l'Union européenne.

Une main tendue à l'opposition

"Pour sortir de la crise, sortir de l'impasse, aujourd'hui [mardi 2 avril] Theresa May a tendu la main aux travaillistes, à l'opposition, et notamment à Jeremy Corbyn", précise le journaliste. Jeremy Corbyn et son parti ont toujours milité pour la tenue d'un deuxième référendum, ce qui pose question sur la future ligne de conduite de la Première ministre. "Une certitude en revanche, il va falloir dégager un consensus pour convaincre l'Europe d'accorder ce nouveau report", conclut Arnaud Comte.