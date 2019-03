DIRECT. Brexit : les députés britanniques se prononcent sur la possibilité de sortir de l'UE sans accord

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Vous avez du mal à comprendre les enjeux de ce vote sur le no deal ? Et que va-t-il se passer si les députés votent à nouveau contre, après avoir déjà rejeté l'accord proposé par Theresa May ? Notre journaliste Marie-Adélaïde Scigacz vous a préparé cette infographie sur les différents scénarios du Brexit.

















: Après le rejet de son accord, hier, Theresa May s'apprête à vivre une nouvelle journée compliquée. Notre journaliste Louis Boy a brossé le portrait de la Première ministre britannique qui cristallise plus que jamais les critiques.

: Les débats reprennent au Parlement britannique avant le vote de ce soir sur le Brexit sans accord. Vous pouvez les suivre en direct, ici.













: Voici les principaux titres d'actualité à midi



La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle va réclamer des réparations financières à Boeing après la suspension de vol des 737 Max. L'Agence européenne de sécurité aérienne a décidé de fermer l'espace aérien européen aux Boeing 737 Max 8 et 9. Davantage de détails dans notre article.





La pollution est responsable d'un quart des morts prématurées et des maladies dans le monde, selon un rapport de l'ONU, réalisé par deux cent cinquante scientifiques de 70 pays.



L'incertitude se poursuit. A 17 jours de la date fixée pour le Brexit, les députés britanniques ont massivement rejeté l'accord de divorce avec l'Union européenne. Aujourd'hui, ils doivent s'exprimer sur le principe du no deal. Voici les scénarios qui attendent le Royaume-Uni.



En dépit de nombreuses réserves, l'Assemblée doit donner son feu vert aujourd'hui à la privatisation du groupe aéroportuaire français, dans le cadre de l'examen de la loi Pacte.Voici pourquoi cela provoque des inquiétudes.

: La livre sterling rebondit légèrement, ce matin, face à l'euro et au dollar, après le rejet la veille du traité du Brexit par le Parlement britannique. Le marché continue de tabler sur un report du Brexit.

: Les unes de nombreux titres de la presse britannique reviennent, ce matin, sur le résultat du vote contre l'accord de Brexit, considéré comme la pire défaite d'un Premier ministre britannique depuis près d'un siècle. Nous les avons recensées ici.













: "Il se peut que le no deal empêche tous les pêcheurs européens d'aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Ce serait un drame parce que beaucoup de nos pêcheries pêchent dans ces eaux, et il n'y a pas du tout d'autre possibilité de report ailleurs. Donc, nous avons commencé à envisager des solutions sociales d'arrêt de bateaux".



Le ministre de l'Agriculture s'est exprimé, sur Sud Radio, sur les conséquences sur la pêche d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.



: En cas de no deal, le gouvernement britannique promet de réduire à zéro les droits de douane sur 87% des biens importés, signale The Guardian (en anglais). L'objectif est d'éviter "un choc des prix".

: Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et financières, assure dans les "4 vérités" sur France 2 que l'Europe se prépare à un "no deal".

: L'accord négocié entre Theresa May et l'Union européenne a été massivement rejeté hier par les députés britanniques. La situation chaotique du Royaume-Uni est à la une de Libération.