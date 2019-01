Brexit : quels scénarios après le rejet de l'accord par les députés britanniques ?

Le projet d'accord avec l'Union européenne défendu par Theresa May a été largement rejeté par le Parlement, mardi soir. Franceinfo fait le point sur les scénarios possibles au lendemain de ce vote.

Le Royaume-Uni a plongé dans l'incertitude, mercredi 16 janvier, après le rejet massif mardi du projet d'accord sur le Brexit. Le Parti travailliste a déposé une motion de défiance contre le gouvernement de Theresa May, qui doit être soumise au vote dans la soirée. Si elle parvient à conserver la confiance du Parlement, la Première ministre devra encore trouver un plan B qui convienne aux députés et à Bruxelles. L'exécutif peut-il être renversé par le Labour ? Le Brexit peut-il être repoussé ou abandonné ? Voici les scénarios possibles au lendemain de ce vote crucial.

Scénario 1 : le gouvernement de Theresa May est renversé

La motion de défiance déposée par le Labour doit être débattue mercredi après-midi, avant d'être soumise au vote à 19 heures locales. Même si elle est approuvée, la Chambre des communes ne sera pas immédiatement dissoute, selon le Guardian (en anglais). L'exécutif disposerait alors de 14 jours calendaires pour tenter de regagner la confiance des députés. En cas d'échec, des élections générales anticipées seraient organisées.

La motion de défiance a toutefois peu de chances d'être approuvée, note le Guardian. Même si certains conservateurs ont voté contre l'accord sur le Brexit, ils devraient soutenir Theresa May mecredi soir : le parti ne souhaite pas prendre le risque d'élections anticipées, qui pourraient mener Jeremy Corbyn et les travaillistes à la tête du pays. L'European Research Group, un groupe de Tories pro-Brexit, a ainsi déjà annoncé qu'il soutiendrait la Première ministre. Le parti unioniste nord-irlandais DUP, allié des conservateurs, a également promis mardi de maintenir sa confiance au gouvernement.

Scénario 2 : Londres trouve un plan B

Si la motion de défiance du Labour échoue, mercredi soir, Theresa May devra s'atteler à la difficile tâche d'élaborer un plan B. En effet, début janvier, une majorité de députés a adopté un amendement qui contraint la Première ministre à présenter, sous trois jours ouvrés, une alternative à l'accord sur le Brexit s'il était rejeté. Elle devra donc dévoiler sa solution de rechange lundi 21 janvier. Ce texte sera amendable et, s'il est validé, Theresa May sera chargée d'aller le défendre à Bruxelles.

Dès l'issue du vote, mardi, la Première ministre a promis qu'elle discuterait avec tous les partis de ce plan B, "dans un esprit constructif". "Nous devons nous concentrer sur les idées qui sont véritablement négociables et ont un soutien suffisant de cette chambre", a-t-elle insisté. John McDonnell, chargé des Finances au sein du Parti travailliste, a assuré mercredi que sa formation soutiendrait un nouvel accord s'il prévoyait de maintenir le Royaume-Uni dans l'union douanière de l'UE , d'entretenir des relations étroites avec le marché unique et de protéger davantage les travailleurs et les consommateurs.

Des tensions sont toutefois nées avant même le début des négociations, indique le Guardian (en anglais). En cause, la décision de Downing Street de ne pas convier Jeremy Corbyn aux échanges. La ministre des Relations avec le Parlement a défendu ce choix en accusant le leader du Labour de vouloir provoquer des législatives anticipées plutôt que de trouver un nouvel accord. Vu le délai imparti, les tensions avec l'opposition et les propositions divergentes des pro et des anti-Brexit (tant au sein du Labour que chez les Tories), le gouvernement pourrait se contenter, lundi, de s'engager à négocier un meilleur accord avec Bruxelles, estime Le Figaro.

Scénario 3 : un nouveau référendum est organisé

Par ailleurs, au sein des conservateurs comme des travaillistes, certains europhiles militent pour l'organisation d'un nouveau vote sur le Brexit. Ils espèrent que la sortie de l'Union européenne sera cette fois rejetée par leurs concitoyens. La Cour de justice de l'UE a estimé, en décembre, que "le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l'Union européenne". Si cette décision était prise "dans le respect de ses propres règles constitutionnelles", avant le 29 mars, "le Royaume-Uni resterait dans l'Union dans des termes inchangés quant à son statut d'Etat membre".

Le 16 janvier, un député conservateur a déposé deux projets de loi sur l'organisation d'un nouveau référendum, rapporte la BBC (en anglais). "Ils ont peu de chances d'être approuvés sans le soutien du gouvernement", note toutefois la radio britannique. Theresa May a d'ailleurs plusieurs fois rejeté cette option, estimant que "cela causerait un préjudice catastrophique à la confiance du peuple dans le processus démocratique et dans ses responsables politiques". Un porte-parole de Downing Street a redit, mercredi, que la Première ministre restait "concentrée sur la mise en œuvre du Brexit".

Scénario 4 : le Brexit est reporté

Pressé par le temps, Londres pourrait aussi demander à l'Union européenne une extension de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui fixe un délai de deux ans pour la sortie d'un pays de l'Union européenne. Cela permettrait, selon le cas de figure, de négocier un nouvel accord avec Bruxelles, d'organiser des élections législatives voire un second référendum. Mais Theresa May n'est pas favorable à cette option. "La position du gouvernement est que nous quitterons l'UE le 29 mars, a-t-elle répété mercredi face aux parlementaires, sans totalement exclure un report. Une extension de l'article 50 ne serait acceptée que s'il était certain qu'un accord est sur le point d'être trouvé."

"Si le Royaume-Uni formulait une telle demande en expliquant la raison, il appartiendrait aux 27 de se prononcer à l'unanimité sur cette demande", a de son côté rappelé le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas. "Un report aurait uniquement du sens si son objectif était d'arriver à un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, a aussi mis en garde le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, cité par le Guardian (en anglais). A ce stade, il n'y a pas de consensus au Parlement britannique."

Selon un autre article du quotidien (en anglais), Bruxelles a déjà commencé à préparer un report du Brexit à juillet, au lieu du 29 mars. L'extension de l'article 50 soulève toutefois des interrogations concernant les élections européennes, note Le Monde. "Si elle devait aller au-delà [du vote] du 26 mai, le Royaume-Uni aurait l'obligation de participer à ce scrutin. A moins de changer les traités de l'UE dans l'intervalle, ce qui n'a quasi aucune chance d'advenir", écrit le quotidien.

Scénario 5 : le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord

Un dernier scénario, redouté par Bruxelles et par Theresa May, semble aussi possible. S'il n'y a pas de report du Brexit et que le Royaume-Uni se trouve toujours dans l'impasse le 29 mars à 23 heures (heure de Londres), le pays quittera l'Union européenne sans accord. "Le risque d'un 'no deal' désordonné a augmenté après le vote [des parlementaires britanniques]", estime ainsi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. L'institution a une nouvelle fois déclaré, mercredi, que le texte n'était pas ouvert à la renégociation, rapporte Le Figaro.

En cas de "no deal", le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se ferait sans période de transition. Ce Brexit "brutal" risquerait de provoquer des perturbations dans les aéroports et les gares, une hausse des frais bancaires et téléphoniques et de nouvelles contraintes administratives, liste LCI. La Banque d'Angleterre estime par ailleurs que le "no deal" aurait un impact plus grave sur l'économie britannique que la crise financière de 2008 : la livre s'effondrerait de 25%, le chômage grimperait à 7,5% et l'inflation à 6,5%. "J'appelle le Royaume-Uni à clarifier ses intentions dès que possible. Le temps est presque écoulé", a encore mis en garde Jean-Claude Juncker.