Brexit : quels changements pour les entreprises exportatrices ?

C'est un produit 100% français qui régale le Royaume-Uni : le camembert de Normandie. Dans cette fromagerie du Calvados, 3 500 000 fromages sont envoyés chaque année au Royaume-Uni. Grâce à l'accord sur le Brexit, les fromages ne seront pas taxés, un soulagement pour le patron, Hervé Fournerie : "plus le prix augmente, plus le nombre de clients potentiels va diminuer". Pas de taxe, mais plus d'administratif. Au service commercial, le casse-tête commence. Pour une livraison à partir du 1er janvier, la douane exige cinq documents contre un seul jusqu'à présent.



150 000 entreprises exportent au Royaume-Uni



Toute la chaîne du transport est bouleversée. Cet immense entrepôt, qui accueille les marchandises en transit, est coupé en deux : "Cette zone est physiquement délimitée pour ne pas mélanger les produits à destination du Royaume-Uni", explique Damien Chapotot, directeur général délégué Stef Transport. L'objectif est de faciliter le travail des douanes en cas de contrôle. En France, 150 000 entreprises exportent au Royaume-Uni, principalement dans l'agro-alimentaire, mais aussi l'automobile et l'aéronautique.

