Brexit : quels changements à partir du 1er janvier 2021 ?

Un accord a été trouvé sur le Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, vendredi 24 décembre. En ce sens, de nombreux changements sont à prévoir à partir du 1er janvier 2021. D’abord, des contrôles douaniers et sanitaires seront organisés aux abords des frontières entre le Royaume-Uni et la France, et des embouteillages importants sont à attendre. Pour se rendre au Royaume-Uni, il ne faudra pas de visa pour les séjours de moins de trois mois.

Retrait du programme Erasmus+

En revanche, à partir du 1er octobre 2021, il conviendra de présenter son passeport pour se rendre au Royaume-Uni, alors qu’une carte d’identité suffit pour l’instant pour les résidents de l’Union européenne. En ce qui concerne le monde du travail, un visa à points sera mis en place pour les nouveaux travailleurs souhaitant se rendre au Royaume-Uni. Avec des conditions : parler anglais, avoir postulé à une offre d’emploi, avoir les compétences requises et des revenus annuels supérieurs à 28 500 euros. Enfin, le Royaume-Uni se retire du programme Erasmus+ qui permet aux étudiants européens de se déplacer et d’étudier dans l’Union européenne.