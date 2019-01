Brexit : quelles options pour la Grande-Bretagne ?

"Tous les scénarios sont désormais possibles", annonce Laura Kalmus en duplex de Londres, alors que la réponse du Parlement britannique concernant le Brexit est attendue mardi 15 janvier. "Si le vote ne passe pas, Theresa May a trois jours pour trouver un plan B et tenter de renégocier avec Bruxelles, et donc reporter le Brexit voire l'annuler", ajoute la journaliste. Mais ce ne sont pas les seules options possibles : "Theresa May peut aussi donner sa démission, ou demander un second référendum".

Le spectre du "no deal"

Mais c'est surtout le spectre du "no deal" et ses conséquences pour le pays qui sont craintes. "Le scénario le plus redouté par l'Union européenne et la majorité des Britanniques est une sortie sèche de l'Europe, sans aucun accord, car cela plongerait le pays dans l'inconnu, avec notamment un retour des frontières et des droits de douane", conclut Laura Kalmus.

