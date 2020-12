Brexit : quel état d'esprit au Royaume-Uni après l'accord historique ?

L'Union européenne et le Royaume-Uni sont enfin parvenus à un accord jeudi 24 décembre. "Le sentiment général qui règne dans la presse britannique ce matin, que ce soit chez les libéraux comme chez les conservateurs, c'est d'abord de saluer le succès politique de Boris Johnson. Il avait promis le Brexit, il l'a donné aux Britanniques", rapporte le journaliste Ignacio Bornacin en direct de Londres, vendredi 25 décembre.

Un second référendum souhaité par l'Écosse

Au lendemain de cet accord, le journal The Times écrit : "Maintenant que Boris Johnson a tenu sa promesse de réaliser le Brexit, son défi est d'en faire un succès". "Un défi de taille, car le Royaume-Uni, très touché par la crise du Covid-19, vit une grave crise économique. Et en sortant de l'Union européenne, il se retrouve seul face à trois mastodontes : la Chine, les États-Unis et l'Union européenne", poursuit le journaliste. Enfin, le Premier ministre britannique devra également gérer une crise politique intérieure : l'Écosse souhaite réaliser un second référendum pour rester, elle, dans l'Union européenne.

