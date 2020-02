Brexit : quel défi pour la Grande-Bretagne après le départ ?

La Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne depuis le 1er février. Au lendemain de la nuit qui a acté officiellement cette rupture, la presse s'interroge et pose une question : "what next ?", ce qui se traduit par "quoi, après ?" "C'est toute la question, mais vous savez, hier, sur la place du Parlement, cela peut paraître surprenant, mais les discours n'étaient pas forcément à la déconstruction européenne", indique Arnaud Comte en direct de Londres.

Une autre forme d'Europe

Les partisans du Brexit réunis dans la nuit affirmaient, selon le journaliste, vouloir une autre construction européenne. "Ces gens-là disaient nous ne sommes pas forcément des ennemis de l'Europe, mais nous voulons une autre forme d'Europe, moins dépendante de Bruxelles, avec plus de place pour la nation. C'est justement ce à quoi va s'atteler le Premier ministre, Boris Johnson, dans les prochains mois au cours des négociations", rappelle le journaliste.

