Brexit : quel avenir pour le Royaume-Uni ?

Après le Brexit, acté le 1er février, le Royaume-Uni est à la croisée des chemins. Déclin ou prospérité ? Voilà l'enjeu. La question est désormais posée, la presse en fait ses gros titres : "What next ?", comprenez "Que se passera-t-il après ?" Commerce, investissements, emplois, tous ces secteurs clés vont faire l'objet de négociations avec Bruxelles, mais pas seulement. Boris Johnson envisage de sceller des accords commerciaux avec la Chine et les États-Unis, notamment.

Le Royaume-Uni peut-il se priver d'une relation avec l'Europe ?

Mais peut-il se priver d'une relation étroite avec l'Europe alors que la moitié des exportations et importations britanniques se font vers et depuis l'UE ? "D'un point de vue économique, nous savons que la distance géographique est une grande barrière au commerce", affirme l'économiste Pawel Adrjan. Selon le FMI, les prévisions de croissance au Royaume-Uni pourraient rester supérieures à celles des ex-voisins de la zone euro.