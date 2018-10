Brexit : pour le président du Conseil européen, le scénario d'une absence d'accord est "plus probable que jamais"

"Responsables comme nous le sommes, nous devons préparer l'UE à un scénario sans accord, qui est plus probable que jamais." Ces mots sont ceux de Donald Tusk, le président du Conseil européen. Dans un texte publié lundi 15 octobre dans la soirée, il invite les dirigeants européens à "ne pas abandonner" les travaux en cours sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Son appel n'arrive pas par hasard : il intervient à la veille d'un sommet qui s'ouvre dans deux jours à Bruxelles et alors que les négociations avec le Royaume-Uni semblent dans l'impasse.

On a #Brexit deal: It always seems impossible until it's done. Let us not give up. My #euco invitation letter https://t.co/YaVdCF5gyf