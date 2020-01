Brexit : onze mois pour trouver un accord

Vendredi 31 janvier marque le dernier jour du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Une période de transition commence pour le gouvernement britannique qui devra trouver un accord, pendant onze mois de négociations, avec l'Union européenne. Les débats s'annoncent houleux sur certains sujets concrets comme l'explique le journaliste Pascal Verdeau en duplex de Londres (Royaume-Uni). "Un premier sujet hautement inflammable : la conclusion d'un accord sur la pêche avant le 1er juillet prochain. En théorie, l'équation est simple. Pour les pêcheurs français, 50 à 60% des captures se font dans les eaux britanniques. De son côté, le Royaume-Uni exporte les 3/4 de ses poissons vers l'Europe, c'est donnant-donnant", explique le journaliste.

La mise en garde de Bruxelles

Et pourtant, Londres "fait monter les enchères". "'Pas question de marchander nos espaces maritimes' dit un ministre anglais. Second dossier sensible ? Le commerce des marchandises avec une mise en garde de Bruxelles sous forme de slogan 'zéro quota zéro droit des deux côtés'. La partie sera dure et politique car que veut réellement Boris Johnson ? Rester proche du marché européen", conclut Pascal Verdeau.

