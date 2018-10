Brexit : "Nous sommes à 90% d’accord avec les Britanniques", mais la question irlandaise peut faire échouer les négociations

Invité vendredi matin sur France Inter, Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union européenne sur le Brexit, a fait le point sur les négociations en cours avec la Royaume-Uni.

"Nous sommes à 90% d’accord avec les Britanniques, il reste la question de l’Irlande", a commenté, vendredi 19 octobre sur France Inter, Michel Barnier, négociateur en chef de l’Union européenne sur le Brexit. Mercredi 17 octobre, le sommet européen à Bruxelles s'est terminé sans avancée claire, sur fond d'impasse dans les négociations avec le Royaume-Uni.

Je souhaite un accord, j'y travaille parce que c'est l'intérêt commun.Michel Barnierà France Inter

Michel Barnier estime que ce point de blocage est "extrêmement grave". Il est pour lui impératif de "garantir qu'il n'y aura pas de frontière en Irlande, parce que c'est une des conditions de la paix, de la stabilité de cette île après beaucoup de tragédies".

La question irlandaise peut-elle faire échouer un accord sur le Brexit ? "La réponse est oui", répond @MichelBarnier #le79Inter pic.twitter.com/I2IhI7bOEU — France Inter (@franceinter) 19 octobre 2018

Interrogé sur le fait de savoir si la question irlandaise pouvait faire échouer les négociations, le négociateur en chef de l'UE a répondu "oui". "Le fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, le marché unique et l'union douanière, fait que la nouvelle frontière extérieure de ce marché passe au milieu de l'île. Or, on ne peut pas faire de frontière", a souligné Michel Barnier.

"Depuis le début [des négociations], nous avons cette question irlandaise qui doit être réglée, a-t-il ajouté. (…) Nous prenons le temps de faire les choses sérieusement car il y a beaucoup de gens qui sont concernés que nous devons rassurer."