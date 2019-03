DIRECT. Brexit : vous ne comprenez rien au chaos politique au Royaume-Uni ? Franceinfo répond à vos questions

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: Voici un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité à la mi-journée :







Abdelaziz Bouteflika lâché par ses soutiens. Le parti RND, principal allié du président algérien, réclame sa démission. Cette annonce, intervient au lendemain de la déclaration du chef d'état-major de l'armée, qui a demandé au Conseil constitutionnel de déclarer Bouteflika inapte pour la fonction.





Une rumeur de kidnapping d'enfants lancée sur les réseaux sociaux a déclenché un déchaînement de haine sur un camp de Roms lundi en Seine-Saint-Denis. Franceinfo résume ce que l'on sait de cette affaire, alors que le porte-parole du gouvernement a qualifié de "dérives inacceptables" les violences.





Les députés britanniques se saisissent exceptionnellement de l'agenda du Brexit : ils se prononcent sur une série d'alternatives à l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Theresa May. En attendant les débats, franceinfo répond à vos questions sur ces derniers développements.





Le projet de loi sur la fonction publique franchit une étape décisive avec sa présentation en Conseil des ministres, jour choisi pour des rassemblements partout en France contre une réforme rejetée par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires.





: @Anonyme : En début de semaine, la Première ministre britannique a indiqué qu'elle ne soumettrait l'accord au vote que s'il est sûr d'être adopté. Les votes indicatifs de ce soir pourraient permettre d'y voir plus clair. Si Theresa May décide de ne pas mettre le texte au vote une 3e fois, elle n'aura plus que deux semaines pour trouver un "plan B"... ou se préparer au "no deal".

: Que se passera-t-il si Theresa May ne remet pas l'accord au vote ?

: C'est à peu près ça, @Anonyme. Theresa May a jusqu'à vendredi pour faire voter l'accord par le Parlement britannique : dans ce cas, le Brexit est repoussé au 22 mai. Dans le cas contraire, elle a jusqu'au 12 avril pour demander une autre extension à Bruxelles (à la condition d'avoir une raison valable - proposer un "plan B", organiser des élections générales ou un référendum - et de participer aux européennes si le report est long). Si aucune solution n'est trouvée d'ici là, le Royaume-Uni sortira de l'UE sans accord le 12 avril à minuit.

: Le report proposé par l'UE n'est il pas soumis au vote de l'accord ? Si acceptation de l'accord 22 mai, si refus de l'accord et volonté de participer au élection européenne fin d'année et si refus de l'accord et de participation au élection européenne le 12 avril. Mais si l'accord n'est pas remis au vote que se passe t-il ?

: En réalité, @Anonyme, c'est plutôt leur propre gouvernement que les députés britanniques cherchent à influencer. Cette série de votes doit permettre de montrer quelle "option" emporterait la majorité à la Chambre. Le Parlement pourrait ainsi donner son avis, ce soir, sur d'éventuels "plans B" à proposer à l'UE, mais aussi sur le principe d'un deuxième référendum ou même sur l'annulation du Brexit. A noter toutefois : ces votes sont indicatifs et Theresa May a le droit de les ignorer (et de s'isoler encore plus).

: Je n'ai pas compris un point sur la chambre des communes qui va voter sur le Brexit. Ils pensent pouvoir influer sur l'Union européenne et pouvoir renégocier selon le vote indicatif?

: Bonjour@Onair et @Anonyme. Le débat sur les différentes propositions commencera entre 13 heures et 15 heures à la Chambre des communes. Le vote débutera vers 20 heures chez nous (19 heures au Royaume-Uni) et les résultats seront connus entre 21h30 et 23 heures, précise le Guardian (en anglais).

: Bonjour A partir de quelle heure les amendements seront ils votés au Parlement britannique ? On peut s'attendre à une journée décisive ! Merci et excellente journée

: Bonjour. Une idée du timing des votes sur le Brexit aujourd'hui ?

: C'est l'occasion de laisser à ma collègue Marie-Violette Bernard le soin de répondre à vos questions sur ce sujet.

: Nouveau jour de vote sur le Brexit au Parlement britannique. Cela n'a pas l'air de (trop) entamer la bonne humeur à Strasbourg, où les eurodéputés partisans du "leave" Nigel Farage et David Coburn ont posé tout sourire avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.











Un Boeing 737 Max de la compagnie américaine Southwest, en convoyage vers la Californie, a rencontré un problème de moteur qui l'a obligé à atterrir d'urgence à Orlando (Floride, Etats-Unis), annonce l'agence fédérale de l'aviation (FAA). Il n'y avait aucun passager à bord, et l'avion "s'est posé sans encombre", a affirmé l'agence.