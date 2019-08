Brexit : Macron et Johnson veulent trouver une solution

Le jeudi 22 août, le Président la République Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont rencontrés à l’Elysée. Si, sur la forme, les deux hommes ont affiché immédiatement leur complicité, la rencontre portait évidemment sur des dossiers sensibles comme le Brexit. Concernant la frontière entre les deux Irlande, l’homme politique conservateur s’est montré optimiste, avant même d’échanger avec son homologue français : “Je pense que les solutions techniques, sont aisément disponibles. Elles ont fait l’objet de discussions approfondies. Il peut y avoir un système de compensation électronique des marchandises traversant la frontière”.

Pour Macron, “un choix a été fait” par les Britanniques

Pour sa part, Emmanuel Macron a évoqué l’importance d’un Brexit organisé. “On m’a toujours dépeint comme le plus dur de la bande. Mais, moi, j’ai toujours dit très clairement : un choix a été fait par les Britanniques. Cela ne sert rien de ne pas appliquer ce choix, en pensant que parce que cela va durer très longtemps, on n’appliquera pas ce que le peuple britannique avait décidé à un moment donné”, a notamment estimé le président français. Par la suite, les deux hommes se sont entretenus en privé, sans que cela ne débouche sur une annonce en particulier. Outre-Manche, un rapport du ministère de la Défense se veut alarmiste en cas de Brexit “dur” : des pénuries en médicaments, en carburants et même alimentaires pourraient survenir en l’absence d’un accord, d’ici le 31 octobre, entre le parti conservateur et le parti travailliste. Officiellement, la France, comme l’Allemagne, estime qu’un accord pourrait être trouvé d’ici un mois.