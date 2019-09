Brexit : les prévisions d'un scénario catastrophe en cas de "no deal" ont été publiées

À quelques semaines du vote, les Anglais s'inquiètent du Brexit. Leur quotidien va-t-il être perturbé ? Un document circule et fait frissonner nos voisins. Il s'intitule "opération Yellow Hammer" et décrit un scénario noir du Brexit. "Ce document de cinq pages, que le gouvernement a été forcé de publier, décrit un scénario catastrophe en cas de Brexit sans accord", confirme Laura Kalmus en duplex depuis Londres (Royaume-Uni).

Un document "à prendre avec précaution"

"On parle d'encombrement des ports, avec des retards importants, une pénurie des médicaments, des fruits et légumes frais et de l'essence, avec une inflation importante. Le texte évoque même la possibilité d'émeutes dans les rues", décrit la journaliste. "Mais attention, ce document est à prendre avec précaution, il n'est pas nouveau, une partie avait déjà fuité", rappelle Laura Kalmus. La façon extrême de prévoir les situations est très chère aux Britanniques.

