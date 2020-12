Brexit : les pêcheurs bretons désœuvrés

À quelques semaines d’une décision cruciale sur le Brexit, à bord du chalutier L’Alliance, le marin pêcheur Paul Faure, oscille entre colère et résignation. "Tout l’été on passe notre vie chez les Anglais, on pêche 80% du poisson l’été chez eux, chez nous on n’a rien, on crève la gueule ouverte". Si aucun accord n’est trouvé au 1er janvier 2021, date à laquelle le Royaume-Uni quittera officiellement l’Union européenne, ces pêcheurs devront se contenter des eaux françaises et ne pourront plus accéder à la partie nord de la Manche, qu’ils affectionnent tant. Ils devront se partager la partie française avec les autres pêcheurs européens. "Ça va être une vraie catastrophe, on n’y arrivera pas", estime Loïc Bihel, patron du chalutier.

Des négociations au point mort

Entre Londres et Bruxelles, les négociations sont au point mort. Dernière proposition du côté européen : rendre aux Anglais jusqu’à 18% de la valeur de la pêche effectuée dans leurs eaux, une option risible pour Londres et pour le patron français.