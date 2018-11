Brexit : les négociateurs britanniques et européens ont conclu un projet d'accord qui sera examiné mercredi par le gouvernement de Londres

Londres précise que ce projet d'accord sera examiné par le gouvernement britannique ce mercredi après-midi.

Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont conclu un projet d'accord sur le Brexit, annonce, mardi 13 novembre, le bureau de la Première ministre Theresa May. Le 10 Downing Street précise que ce projet d'accord sera examiné par le gouvernement britannique ce mercredi à 15 heures (heure française). "Le cabinet se réunira (...) pour examiner le projet d'accord que les équipes de négociations ont conclu à Bruxelles et pour décider des prochaines étapes", indique le gouvernement britannique.

Selon la chaîne irlandaise RTE, qui cite deux sources gouvernementales, un accord a notamment été trouvé pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, principal pierre d'achoppement des négociations.