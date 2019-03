Brexit : les députés rejettent une sortie sans accord

Le Brexit est un chaos. "Jeudi matin, le Royaume-Uni se trouve dans une situation assez incompréhensible. Pour résumer, les députés britanniques ont dit non à une sortie de l'Europe avec un accord, celui proposé par Theresa May. Et ils ont dit non aussi à une sortie sans accord", explique jeudi 14 mars le journaliste de France 2 Arnaud Comte depuis Londres.

Vers un report du Brexit ?

"La seule issue possible donc désormais c'est un éventuel report du Brexit. C'est le troisième vote qui va avoir lieu aujourd'hui au Parlement britannique. Les députés vont se prononcer sur cette question. Theresa May a prévenu : si report il y a, il faudra qu'il soit accepté par l’Union européenne et celle-ci a posé ses conditions. Un report oui, mais avec un nouveau cap et une nouvelle stratégie. Le problème c'est que pour l'instant, il n'y en a pas", conclut Arnaud Comte.

