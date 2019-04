Brexit : les députés européens britanniques dans l'incertitude

Le gouvernement britannique annonce la tenue d'élections européennes le 23 mai prochain, tout en souhaitant être sorti de l'Union. Certains citoyens sont complètement perdus : "C'est vraiment une situation absurde d'aller voter pour une organisation qu'on est censés quitter. Seulement voilà, on ne part toujours pas", lance un Londonien mécontent.

73 sièges menacés

En attendant, à Bruxelles (Belgique), les députés britanniques font leurs cartons. Certains d'entre eux espèrent un nouveau report du Brexit mercredi 10 avril, le temps que le Parlement britannique se résolve enfin à faire un choix. "Ou les députés votent pour un accord conclut entre le gouvernement et l'opposition, ou on se dirige vers la dernière des solutions, qui est un second référendum", estime Sajjad Karim, député européen britannique. En cas de Brexit, ils seront 73 comme lui à ne plus siéger au Parlement européen.

