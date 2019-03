Brexit : les députés britanniques demandent un report

Le Royaume-Uni veut gagner du temps. Mais pour Theresa May, les soirées se ressemblent. De retour au 10 Downing Street jeudi soir, après une nouvelle soirée de débat sur le Brexit. La Première ministre britannique n’a fait aucune déclaration. Un peu plus tôt, à la Chambre des communes, se jouait le troisième et dernier vote de la semaine pour les députés. Le report a été décidé avec un nouveau vote la semaine prochaine sur un retrait de l’Union européenne.

"Après quelques défaites, nous avons tous l’occasion et la responsabilité de travailler ensemble pour trouver une solution à la crise que traverse ce pays, là où le gouvernement a dramatiquement échoué", clame Jeremy Corbin, le leader du parti travailliste.

L’UE dans le doute

Sauf que pour l’Union européenne, le temps presse. Un éventuel report pourrait finir par lasser. "La situation est grave et il faut se préparer à cette option que nous ne souhaitions pas, qui est celle d’un échec et d’une sortie de la négociation sans accord", a d’ailleurs dit Michel Barnier, négociateur européen pour le Brexit. À Washington, la situation est suivie de très près par Donald Trump.

