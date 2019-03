Brexit : les Anglais de Normandie inquiets

Tout est parti d'un coup de foudre pour Maureen et Greg. Il y a trente ans, ce couple d'Anglais en vacances en Normandie découvre Saint-Pair-sur-Mer (Manche). Ils y achètent leur résidence secondaire avant de s'y installer définitivement à la retraite. Depuis sept ans le couple a établi ses petites habitudes dans la commune, mais le Brexit est passé par là.

Inquiétudes sur la sécurité sociale

"C'est une pagaille, on ne sait pas où on en est. On est troublés parce que nous ne comprenons pas ce que sera notre futur en France. L'inquiétude la plus importante c'est notre santé, la Sécurité sociale, on ne sait pas si l'accord sera maintenu entre les deux pays", explique Greg. S'ils ont obtenu une carte de séjour dans l'hexagone, ils ne sont pas pour autant rassurés sur la sortie de leur pays de l'Union européenne. "S'il n'y a pas d'accord, on n’aura pas la possibilité de rester ici avec les prix des médicaments par exemple", déplore Maureen.

