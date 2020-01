Brexit : les adieux du Royaume-Uni à l'Europe

Samedi 1er février à minuit pile, le Royaume-Uni deviendra le premier pays à quitter l'Union européenne. Plus qu'un symbole, plus qu'un symbole, c'est un tournant. L'Union Jack a conquis la place du parlement et les avenues emblématiques de Londres. Certains y voient une libération. D'autres évoquent une trahison mais tous savent que c'est l'heure.

"J'ai le coeur brisé"

Les brexiters, impatients d'en finir avec l'Union européenne, sont déjà prêts à faire la fête. Certains se sont déguisés en Winston Churchill. Ils sont heureux de ce départ, après plus de 3 ans d'attente. "J'ai le coeur brisé; je suis dévastée", indique quant à elle une europhile. "On est tellement divisés que je ne sais pas comment le pays va se ressembler", ajoute une autre pro-européenne. Quelques heures auparavant à Bruxelles (Belgique), une trentaine de députés européens pro-brexit n'ont jamais été aussi heureux de faire leurs valises. Ils ont quitté le Parlement au rythme de la cornemuse.

Le JT

Les autres sujets du JT