Brexit : le Royaume-Uni et l'Union européenne échouent à finaliser leur accord

Malgré l'optimisme affiché par les deux parties, l'Union européenne et le Royaume-Uni ne sont pas parvenus à finaliser un accord pour boucler la première phase des négociations sur le Brexit, lundi 4 décembre, lors d'une rencontre au sommet à Bruxelles.

Theresa May, une négociatrice "coriace"

Le long "déjeuner de travail" entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et la Première ministre britannique, Theresa May, était censée finaliser un accord de principe sur les modalités du divorce, programmé fin mars 2019. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui représente les dirigeants des 27 membres de l'UE, avait même qualifié la journée de lundi de "date limite absolue" pour que le Londres fasse une offre satisfaisante.

Un accord d'étape sur les trois dossiers prioritaires de la séparation - le règlement financier, les droits des citoyens expatriés et le sort de la frontière irlandaise - aurait ouvert la voie aux négociations commerciales réclamées avec insistance par Londres. Mais "quelques différences demeurent qui demandent davantage de négociations et de consultation", a expliqué Theresa May, devant la presse. Jean-Claude Juncker a pour sa part qualifié la cheffe du gouvernement britannique de négociatrice "coriace". Il a tout de même assuré qu'un accord lui semblait désormais possible "dans le courant de la semaine".