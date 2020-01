Brexit : le Royaume-Uni en passe de quitter officiellement l'Union européenne

Comment les Britanniques vivent-ils cette journée historique du vendredi 31 janvier, à l'issue de laquelle le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne ? "Comme un vieux couple, qui après près d'un demi-siècle de vie commune, se sépare. Il y a ceux, évidemment, qui estiment que c'est une trahison inadmissible, et ceux qui estiment a contrario que c'est une libération nécessaire", répond le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis Londres, la capitale.

"Ces deux sentiments ambivalents sont aussi à la une des journaux britanniques. 'The Sun', le quotidien le plus vendu dans le pays, titre : 'Notre heure est venue'. Quant à 'The Guardian', qui est un journal un peu plus europhile, il titre : 'Petite île'. Quand on vit dans ce pays, on a l'impression d'assister à une sorte de plongeon dans l'inconnu. Personne ne sait si ce pari, celui du Brexit, sera réussi ou pas, s'il sera porteur ou destructeur pour les 66 millions de Britanniques. L'histoire va s'écrire vendredi soir. Reste à savoir si ce sera pour le meilleur ou pour le pire", conclut-il.

