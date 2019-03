Brexit : la rue se mobilise pour un nouveau vote

C'est une véritable démonstration de force pro-européenne qui s'est produite samedi 23 mars à Londres (Angleterre). "Un plaidoyer en faveur de l'Europe. Un million de personnes, selon les organisateurs, venues demander un second référendum, venues dire leur ras-le-bol du Brexit", explique le correspondant de France 3 Arnaud Comte.

Un sentiment de trahison

Mais cette requête a-t-elle une chance d'aboutir ? "Pour l'instant, Theresa May et les députés ont toujours refusé cette option", rajoute le journaliste. Car sur les 17 millions de Britanniques qui ont voté pour le Brexit, beaucoup ne regrettent pas leur choix. Certains se sont sentis trahis cette semaine par l'annonce du report de la sortie de l'Union européenne. Ainsi, annuler le Brexit reviendrait à créer un nouveau problème, une fracture irréversible entre la classe dirigeante et la population.

Le JT

Les autres sujets du JT