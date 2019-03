Brexit : la Première ministre britannique Theresa May réclame à l'Union européenne un report de la sortie jusqu'au 30 juin

La commission européenne estime qu'une prolongation du délai doit soit durer jusqu'au 23 mai, date du début des élections européennes, soit être plus longue et impliquer une participation du Royaume-Uni à ce scrutin.

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Le Brexit pourrait ne pas avoir lieu le 29 mars. La Première ministre britannique Theresa May a annoncé, mercredi 20 mars, avoir officiellement demandé à l'Union européenne un report du Brexit jusqu'au 30 juin. "J'ai écrit ce matin au président du Conseil européen Donald Tusk pour l'informer que le Royaume-Uni souhaitait une extension de l'Article 50 [du traité de Lisbonne, qui régit la sortie d'un pays de l'UE] jusqu'au 30 juin", a-t-elle déclaré devant le Parlement. Ce n'est pas une surprise : la veille, elle avait annoncé son intention de faire cette réclamation.

La commission européenne estime qu'une prolongation du processus doit soit durer jusqu'au 23 mai, date du début des élections européennes, soit être plus longue et impliquer une participation du Royaume-Uni à ce scrutin. Dans un document, l'exécutif européen précise qu'une prolongation jusqu'au 30 juin serait légalement et politiquement difficile.