Brexit : la crise politique s'aggrave au Royaume-Uni

Plongée dans l'arène de la Chambre des communes, la Première ministre britannique Theresa May défend son projet d'accord sur le Brexit, sous les huées de ses opposants. Voter contre ce projet reviendrait, dit-elle, à retourner à la case départ. "Le choix est clair, nous pouvons choisir de sortir sans accord ou pas de Brexit du tout. Nous pouvons encore choisir de nous unir et de soutenir le meilleur accord qui puisse être négocié", a-t-elle déclaré.

Le dernier point de blocage

L'accord avec Bruxelles passe mal. Il prévoit notamment le maintien d'un territoire douanier unique avec l'Union européenne, pour éviter une division entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. C'était le dernier point de blocage. Une stratégie jugée trop douce pour trois ministres, et une sous-secrétaire d'État, qui ont claqué la porte du gouvernement. Après le ministre du Transport, vendredi 9 novembre, c'est au tour, jeudi 15 novembre, du secrétaire d'État chargé de l'Irlande du Nord, de la ministre du Travail et du ministre chargé du Brexit. Une crise politique qui pourrait être fatale pour Theresa May.

Le JT

